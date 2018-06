Anzeige

Aufmunternde Sätze

Weil nach dem Gedenken schon der nächste Termin in der Kirche St. Josef in Ludwigshafen-Friesenheim naht, hat Kohl-Richter etliche Hände zu schütteln. Es gilt Kommunalpolitiker unterschiedlicher Parteien am Ausgang des Parks zu verabschieden, auch Ludwigshafens Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) ist gekommen. Mitglieder der CDU-Kreisverbände Ludwigshafen und Speyer umarmen die Witwe und sprechen aufmunternde Sätze.

Die etwas späte und gleichwohl überraschende Ankunft des EU-Parlamentariers Elmar Brok (CDU) sorgt bei einigen für ein kurzes Schmunzeln und nimmt diesem schwülheißen Tag gleichwohl die Schwere. Brok schreitet schnellen Schrittes zu der Gedenkfeier, als diese schon fast vorbei ist. „Ich hatte einen langen Weg“, sagt er, der eigenen Angaben zufolge aus Münster anreiste, wo er einen Vortrag gehalten hatte. Ihn begleitet Maike Kohl-Richter noch einmal zum Grab ihres toten Ehemannes, wo beide kurz innehalten.

Am Rande des Gedenkens sagt Brok, er sei gekommen, „um einen großen Mann zu ehren“. Der EU-Parlamentarier erinnert an Kohls Verdienste für Deutschland und Europa. Auch mit Blick auf den Asylstreit zwischen CDU und CSU äußert sich der 72 Jahre alte Brok. Wie könnte es am Grab des Vollblutpolitikers Kohl auch anders sein?

Gottesdienst im Dom

Ein Jahr nach Kohls Tod ist auch im Speyerer Dom gestern Vormittag des früheren Bundeskanzlers gedacht worden. Domkapitular Karl-Ludwig Hundemer erinnerte beim Gottesdienst daran, dass Kohl das Gotteshaus schon als Kind und später auch mit Staatsgästen oft besucht hatte. „Er war von Jugend an gerne hier, um die Eucharistie zu feiern“, sagte der Geistliche. Bei den Gottesdiensten in der Domkirche habe Kohl für seine wichtige Arbeit Kraft geschöpft. Hundemer sprach die Fürbitte und erinnerte daran, dass der katholische Gedenkgottesdienst den Abschluss des Trauerjahres bildete.

