Ade für den Schneemann

Speyer.Rund 1000 Kinder stehen in den Startlöchern, um den Winter aus der Stadt zu treiben. Am Sonntag, 31. März, findet der Sommertagszug statt, der von der Maximilianstraße an die Klipfelsau führt, wo der sechs Meter hohe Schneemann vor den Augen der Zuschauer verbrannt wird. Bei gutem Wetter verfolgen bis zu 20 000 Gäste das Spektakel, das vom Verkehrsverein gesteuert wird.

Um 14.30 Uhr wird sich die bunte Parade in der Innenstadt in Bewegung setzen und über den Domplatz, am Historischen Museum vorbei bis zum Ort des Geschehens ziehen. Abgearbeitet hat die Koordinatorin Esther Wedekind-Razvi ihren Organisationskalender, der dafür sorgt, dass selbst das allerkleinste Detail im Vorfeld nicht vergessen wird.

Ob die Seilabsperrungen auf der Wiese, das Engagement von Flötenkindern, Domsingschule und Tanzgruppe, der Stromanschluss für die Lautsprecheranlage oder die Ansprache der Zugbegleiter – alles muss geregelt sein, wenn sich die Kinder auf den Weg machen. Aus zehn Kindertagesstätten und Grundschulen kommen die Gruppen, die sich dem Publikum am Wegesrand zeigen werden.

Kreativ geworden ist der Nachwuchs ebenfalls weit vor dem besonderen Tag. Frühlingsfrische Kostüme wurden hergestellt, um der wärmeren Jahreszeit auch ganz sicher Tür und Tor zu öffnen. Der Fanfarenzug Rot-Weiß Speyer und die Blaskapelle Schwegenheim begleiten nach gutem Brauch musikalisch mit bekannten Melodien.

Der gewichtige Schneemann, von Mitarbeitern des städtischen Baubetriebshofs aus Balken, Holzleisten und gut 30 Strohballen gefertigt, wird seit 1992 von einem Pferdegespann gezogen. Am Zügel von Anbeginn: Fritz Herrmann aus Haßloch. Am Ende des Zuges wird dieser sich den Besuchern am Wegesrand ein letztes Mal in voller Größe zeigen, bevor Fachleute der Freiwilligen Feuerwehr ihn auf der Klipfelsau in Brand setzen. Selbst bei Regen wird der Winter verbrannt – gegebenenfalls bei gekürztem Programm, wie Wedekind-Razvi bekannt gibt.

Eines gehört zum Sommertagszug unbedingt dazu: die Lätarestecken. Mehrere hundert Exemplare basteln die Frauen der Kirchengemeinde St. Otto jährlich. mus

