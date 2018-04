Anzeige

Speyer.Der Zustand der Speyerer Straßen wird aktuell wieder von einem technischen „Adlerauge“ mittels Kamerabefahrung erfasst. Die Firma „Eagle Eye Technologies“ aus Berlin ist nach ihrer Straßenzustandsbewertung aus den Jahren 2013/2014 erneut im Stadtgebiet unterwegs, um die netzweite Entwicklung des Straßenzustandes zu dokumentieren, heißt es in einer Pressemitteilung.

Risse, Spurrillen und Abplatzungen in den Asphaltdecken setzt die Kamera ins Bild. Während bei der Erstbefahrung auch Plätze, Rad- und Gehwege erfasst wurden, konzentriert sich die aktuelle Befahrung auf die Fahrbahnen des rund 180 Kilometer langen Straßennetzes. Ziel der in regelmäßigen Abständen durchgeführten Folgebefahrung ist der effektive Einsatz der für Ausbau- und Straßenerhalt zur Verfügung stehenden Finanzmittel. „Der aktuelle bauliche Zustand, kann die Prioritäten innerhalb des mittelfristigen Erhaltungskonzepts verschieben“, erläutert Florian Benner von der städtischen Tiefbauabteilung. Bei der Erstbefahrung wurden insgesamt 3388 Schadstellen dokumentiert. Die Verkehrsflächen wurden bewertet und in 8 Zustandsklassen eingeteilt, wobei 1 bis 5 gute bis mittlere Zustände bedeuten. Die Bewertung ergibt für die untersuchten Flächen einen durchschnittlichen Wert von 4. zg