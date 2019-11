Speyer.Beim Adventsbasar mit Edeltrödelmarkt bei den Diakonissen stimmt das Flohmarkt-Team um die Diakonische Gemeinschaft am Donnerstag und Freitag, 28. und 29. November, auf Weihnachten ein.

Am Donnerstag erwarten die Besucher von 9.30 bis 17 Uhr und am Freitag von 9.30 bis 14 Uhr im Foyer des Mutterhauses in der Hilgardstraße 26 Edeltrödel, Schmuck und Weihnachtsartikel sowie frisch gebackene Waffeln.

Zudem bietet die Maudacher Werkstatt am Donnerstag, 28. November, selbst gestaltete Adventskränze und weihnachtliche Gestecke zum Verkauf an.

Die Einnahmen des Edeltrödelmarktes kommen der Schwesternschaft der Diakonissen zugute. zg

