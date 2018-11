Afrikanische Rhythmen genießen

Speyer.Es ist gelebtes interkulturelles Miteinander, wenn auf der 5. Percussion Night am Samstag, 17. November, die Speyerer Percussionisten von Afabato in der Heiliggeistkirche, Johannesstraße 6, um 19.30 Uhr auftreten. Dann werden sie auf Mama Afrika treffen, eine aus dem Senegal stammende, derzeit in Köln ansässige Percussion-Gruppe, die zu den schillerndsten afrikanischen Bands in Deutschland zählt.

Die Tänzer, Akrobaten und Sänger lassen auf explodierenden Rhythmen der unterschiedlichen Trommeln, gepaart mit den harmonischen Klängen des Balaphons und der Kora die Traditionen Afrikas lebendig werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Kulinarisch verwöhnt werden die Gäste mit landestypischen Leckerbissen der Afrikanerinnen von Onuado (interkulturelle Integration), die ab 18.30 Uhr zu haben sind. Die Einnahmen des Konzertes werden für den nachhaltigen Unterricht in einer Schule in Sangbarala in Guinea eingesetzt. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 15.11.2018