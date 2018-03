Anzeige

Möglichkeit des Mitflugs

Übrigens war 1955 der damalige Bundeskanzler Konrad Adenauer mit so einem Flugzeug nach Moskau geflogen, um die erfolgreichen Verhandlungen zur Rückkehr der letzten deutschen Kriegsgefangenen zu führen.

Der Verein, dem die Maschine gehört, bietet wieder Mitflüge an. Wie auch bei den anderen Gastmaschinen werden wir rechtzeitig im Sommer über Konditionen und Anmeldemodalitäten berichten.

Auch wieder in Speyer dabei ist die DC 3, die schon 2017 hier landete – übrigens in einer schicken Air-Lingus-Lackierung. Ob sie Passagiere mitnehmen darf, ist noch in der Klärung. Sie gehört übrigens dem ehemaligen Besitzer des Kofferherstellers Remowa, Dieter Morszeck. Und der kommt selbst mit einem ganz besonderen Vogel nach Speyer, den fliegend wohl noch selten jemand in Erinnerung haben dürfte.

Es geht um die gemeinhin in Fliegerkreisen als erstes Passagierflugzeug aus Metall geltene Junkers F 13. Es gibt in einigen Museen weltweit noch eine Hand voll Originale, aber alle sind nicht mehr flugfähig. Da hat Morszeck die Pariser Ausstellungsmaschine per Laser ganz genau abmessen, die Teile originalgetreu herstellen lassen, einen Sternmotor mit 450 PS einbauen lassen, wie er in einigen der zuletzt 1932 in die USA gelieferten Exemplaren für den Antrieb sorgten und sie vergangenes Jahr erstmals in die Luft gebracht. Nach Versuchsflügen in der Schweiz kommt sie nun zur Deutschland-Premiere nach Speyer. Ulkig an ihr ist, dass die beiden Piloten vorne draußen sitzen und nur durch einen Windfang geschützt sind, die vier Passagiere hinten allerdings in der beheizbaren Kabine Platz nehmen dürfen.

„Catalina“ landet und wassert

Und noch ein Highlight steht schon fest. Erstmals bei den Airliner Classics vertreten ist ein Luftboot, das auf dem Flugplatz landen, aber eben auch auf Seen wassern kann. Die Consolidated PBY, die den Spitznamen „Catalina“ nach einer Insel vor der kalifornischen Küste bekommen hat, war zwischen 1935 und 1955 sehr beliebt. Gut 3300 Maschinen wurden gebaut und in den USA, Kanada und sogar in der Sowjetunion eingesetzt, eben überall dort, wo es wenige oder schlechte Landeplätze gibt. Auch mit ihr wird man wohl mitfliegen können.

Klar, dass im September auch die Maschinen vom Flugwerk Mannheim wieder vor Ort sind, dass viele andere Gäste aus ganz Europa mit ihren historischen und neuen Flugzeugen anreisen. Und diesmal soll auch die Abendveranstaltung, wenn denn das Wetter mitspielt, steigen: Ein Ballonglühen, Live-Music und angestrahlte Classic-Airliner. Und es gibt jede Menge Infostände und Kindervergnügen.

Am Samstagabend wird übrigens kein Eintritt erhoben, tagsüber 5 Euro, um die Kosten für die umfangreiche Organisation zu decken.

