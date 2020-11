Aktion „Brot für die Welt“ startet

Speyer.Ein Kind schrubbt den Boden direkt zu unseren Füßen. Ein Kind hält uns bettelnd die Reisschale hin. Diese Szenen werden von lebensgroßen Puppen und Kunstporträts dargestellt, die den Festgottesdienst zur Eröffnung der bundesweiten Spendenaktion „Brot für die Welt“ in der Speyerer Gedächtniskirche am ersten Advent, also Sonntag, 29. November, um 10 Uhr begleiten. Mit dem Livestream-Konzert des Pop-Duos „Glasperlenspiel“ sowie dem digitalen Jugendevent „#meinZukunftsklima“ gehört die Kunstaktion zum Programm.

Schüler des Evangelischen Trifelsgymnasiums aus Annweiler haben die Kunstwerke geschaffen, die an das Motto der bundesweiten Aktion erinnern: „Kindern Zukunft schenken“. Dafür wollten sie Objekte schaffen, die greifbar und anschaulich die Lebens-, Wohn- und Arbeitssituation von Kindern auf den Philippinen darstellen. Kunstlehrerin Meike Porz erinnert sich an den Ursprung: „Unser Schulleiter Steffen Jung stellte die Arbeit von ,Brot für die Welt’ auf den Philippinen vor. Unser Kunstleistungskurs sollte die Möglichkeit bekommen, gemeinsam mit dem Diakonischen Werk im Oktober 2020 auf die Philippinen zu reisen.“ Diese Reise musste wegen der Corona-Beschränkungen abgesagt werden. Stattdessen berichtete Sabine Jung im Unterricht über ihre Erfahrungen mit dem Projektpartner von „Brot für die Welt“ auf den Philippinen.

Mit zwei Arten von Kunstwerken wollen die Schülerinnen den Betrachter dafür sensibilisieren, durch dessen Spenden Kindern einen Zutritt zu Bildung und eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Denn viele Kinder und Jugendliche müssen auf den Philippinen auf Zuckerrohrplantagen arbeiten, statt die Schule zu besuchen, um ihre Familien zu unterstützen

13 Schüler der 12. Klasse haben nun 15 große Leinwände im Format 100 x 120 Zentimeter mit Acrylfarben bemalt. „Es sind Werke mit abstrahierten Porträts von Kindern und Jugendlichen aus dem Philippinen-Projekt entstanden“, sagt die Kunsterzieherin. Sie sollen der dominanten Innenraumarchitektur der Gedächtniskirche etwas entgegensetzen.

Inspiriert von Mark Jenkins

In einem zweiten Kunstkurs der 13. Klasse bei Lehrerin Annika Lochbaum sind fünf lebensgroße, ausdrucksstarke Kinderfiguren aus Klebeband entstanden. Inspiration holten sich die Schüler beim US-amerikanischen Street-Art-Künstler Mark Jenkins, der sie bereits für ein ähnliches Kunstprojekt beim Rheinland-Pfalz-Tag begeistert hatte. Sie wurden in den vorderen Bänken oder zwischen den Kirchenbesuchern platziert. Neben 100 geladenen Gästen können 50 weitere Personen teilnehmen. Der Gottesdienst wird in der Kirche gestreamt und in der ARD, auf SWR und im WDR übertragen.

Bereits am Samstag, 28. November, präsentiert ab 16.15 Uhr die Evangelische Jugend Pfalz eine Digitalkonferenz unter dem Motto „Mein Zukunftsklima“. Am Abend um 20 Uhr spielt die Band „Glasperlenspiel“ ein Livestream-Konzert, das bei Radio RPR1 und auf Youtube kostenlos übertragen wird. lk/DWP

