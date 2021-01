Aktion macht Speyerer Schaufenster zu Ersatz-Galerien

Speyer.Kunstwerke lösen Krippen-Figuren ab - So könnte man eine Initiative umschreiben, mit der die Stadt in Kooperation mit der hiesigen Geschäftswelt Speyerer Künstler unterstützt. Nachdem die große Krippe im Dom wegen der Covid-19-Pandemie nicht aufgebaut werden konnte und die ersatzweise Präsentation von Krippenszenen in den Schaufenstern mehrerer Geschäfte im Innenstadtbereich einen guten Anklang fanden, folgte die städtische Kulturabteilung der Anregung einer Speyerer Künstlerin, der Öffentlichkeit Kunstwerke auf eine eher ungewöhnliche Weise zugänglich zu machen.

Gedankengeberin der „Schaufensterkunst“ ist die Speyerer Malerin Silke Ballheimer, von der mehrere Arbeiten bei Brillen Hammer im Cura Center zu sehen sind. Über diese und weitere Präsentationen in Speyerer Fachgeschäften informierten Bürgermeisterin Monika Kabs und Dr. Matthias Nowack, Fachbereichsleiter Kultur, Marketing und Kommunikation.

Hintergrund der Aktion ist der Wegfall aller Ausstellungsmöglichkeiten für bildende Künstler im Zuge des zweiten Corona-Lockdowns. Die Mitarbeiter des Fachbereiches Kultur mussten daher nicht lange überlegen, folgten der Anregung von Ballheimer und fragten bei Einzelhandelsgeschäften nach, ob sie bereit seien, ihre Schaufenster zeitlich begrenzt und ergänzend zur üblichen Dekoration für künstlerische Präsentationen zur Verfügung zu stellen.

Zusagen schnell erteilt

Innerhalb kürzester Zeit erfolgten Zusagen von sechs Geschäften, in denen Kunstwerke bereits zu sehen sind. Von sechs weiteren Geschäften liegen konkrete Interessenbekundungen vor, die in den nächsten Tagen realisiert werden sollen. Überlegt wird zudem, ob leer stehende Gebäude in das Projekt einbezogen werden können. Die Aktion, mit der Geschäfte in diesen Tagen trotz Schließung mehr Aufmerksamkeit erhalten und Künstler ihre Werke öffentlich zum Verkauf anbieten können, wird von Kabs und Nowack auch als Zeichen des Zusammenhaltes in der Stadt gewertet.

Vorläufig auf mehrere Wochen ausgelegt, könnte sich bei einem erfolgreichen Verlauf daraus sogar ein städtischer Kunstwanderweg entwickeln, der im günstigsten Fall auch die normalerweise jährlich stattfindende Kult(o)urnacht bereichern könnte. Einziger Wermutstropfen bisher: Projektbezogen war die Maximilianstraße bei Drucklegung dieser Zeitung noch ein weißer Fleck auf dem Speyerer Stadtplan.

Das wird sich vermutlich in den nächsten Tagen ändern, denn in den sozialen Netzwerken erfreut sich das Schaufensterprojekt bereits großer Aufmerksamkeit. Auf der Internetseite der Stadt sind die Kunstorte und Werke ab diesem Freitag abrufbar. Die Namen der teils mehrfach ausgezeichneten Künstler lassen keine Zweifel an dem aufkommen, was in den Schaufenstern präsentiert wird. Flaneure können sich an einer stilistischen und motivischen Vielfalt erfreuen, die schon jetzt Vergleiche mit Ausstellungen in Galerien nicht scheuen muss.

Das Kulturbüro der Stadt hat die Rolle des Vermittlers übernommen. Künstler und Geschäfte, die Interesse an einer solchen Kooperation haben, können sich unter der Kontaktadresse kulturbuero@stadt-speyer.de melden. Für potentielle Käufer sind Kontaktadressen der Künstler sichtbar in den jeweiligen Schaufenstern ausgelegt.

Bereits zu sehen sind: Gerdi König - Fahrrad Stiller (Gilgenstraße). Silke Ballheimer - Brillen Hammer (Cura-Center), René Buja - Brillen Bosslet (Gilgenstraße), Katja Meier-Chromik - Wein Wunderbar (Salzgasse). Regina Reim - Buchhandlung Osiander (Wormser Straße).

Weitere Interessensbekundungen kamen von: Aviva Beisel (Landauer Straße), Kaufladen unverpackt (Wormser Straße), Kaffeerösterei Schramm (Gilgenstraße), Modehaus Charlott (Gutenbergstraße), Spei’rer Buchladen (Korngasse) und Designermode Frauenzimmer (Korngasse).

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 26.01.2021