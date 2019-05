Aktionen und Informationen in Sachen Gesundheit

Speyer.Die vom Praxisnetz Vorderpfalz (PRAVO) im unterren Domgarten organsierten Gesundheitstage sind mittlerweile zum Selbstläufer geworden: Bereits zum vierten Mal sind die Ärzte mit ihren Praxisteams beim Präventionstag auf das körperliche, geistige und leibliche Wohlbefinden der Besucher bedacht. Mit im Boot haben die Pravoianer auch diesmal wieder die Vereine aus dem Stadtsportverband, Fitness-Studios, Krankenhaus- und Geundheitskassen-Teams sowie mit Gesundheitsthemen befasste Einzelhändler.

Denn am Samstag, 8. Juni, heißt es wieder „PRAVO bewegt dich“: An 33 Stationen können Besucher von 11 bis 17 Uhr etwas für ihre Gesundheit tun, sich über aktuelle Themen rund um die Gesundheitsvorsorge informieren und sich von einem der vielen Ärzte beraten lassen, was in puncto Prävention ratsam ist. „Wir wollen mit unserem Aktionstag möglichst viele Bürger ansprechen“, erklärt Dr. Clemens Spiekermann fürs Lenkungsteam. Das Programm hat das Praxisnetz Vorderpfalz (PRAVO) erneut in Absprache mit Eventmanager Philipp Kabs („Abenteuer erleben“) so zusammengestellt, dass es für Jung und Alt genügend Bewegungsspielraum gibt.

Auf die Besucher wartet ein enorm großes Sportmitmachprogramm. Während es die kleinen Besucher erfahrungsgemäß zum abgesicherten Baumklettern, zum Getränke-Kisten-Auftürmen, Torwandschießen, zur Hüpfburg, zu Volleyball , Handball oder zum Fußballspielen ziehen wird, können die Erwachsenen an mehreren Stationen ihre körperliche und geistige Fitness testen. Im Angebot sind unter anderem Schnellhör- und Sehtest, auch Fußdruck- und Venenmessung Im Bereich rund um den PRAVO-Präventionsstand können Besucher in Pavillons den ganzen Nachmittag Herz-Kreislauf, Gefäße und Gelenke überprüfen lassen. Das DRK-Team testet das Wissen mit einem Erste-Hilfe-Quiz.

Ärzte zur Betreuung vor Ort

Ein gutes Dutzend der rund 100 PRAVO-Ärzte stellt sich mit ihren Praxisteams für die Betreuung der Stationen zur Verfügung. Die Mediziner präsentieren ein Show-Programm auf der Bühne. Dort zeigen Vereine, was sie ihren Sportlern tänzerisch und musikalisch so alles beibringen. Und bei einer Tombola sind kleine Sachpreise und Gutscheine zu gewinnen. Die Verlosung ist für 16.45 Uhr eingeplant.

Wer Kalorien verbraucht, muss freilich danach Energie tanken. Deshalb gibt es auch in diesem Jahr wieder im Verpflegungsbereich Speisen und Getränke für die auf Vorbeugung bedachten Besucher. ws

Info: Weitere Infos unter; www.pravo-praevention.de

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 28.05.2019