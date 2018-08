„Alle haben Recht auf Toleranz“

Anzeige

Offen für Anliegen

„Es ist verletzend und wird der Würde eines Menschen nicht gerecht, wenn man ihn auf seine sexuelle Orientierung reduziert“, betonen Monika Kreiner und Axel Ochsenrei-ther. Das bedeute auch, sich der verschiedenen Lebensformen bewusst zu werden und offen für die Anliegen und Erfahrungen homosexueller Frauen und Männer zu sein.

Die meisten deutschen Bistümer haben in den vergangenen Jahren ähnliche Initiativen gestartet. „Dabei geht es nicht um ein neues Spezialangebot, sondern um die Einladung an homosexuelle Frauen und Männer, an den ganz normalen kirchlichen Veranstaltungen, an Gottesdiensten, Pfarrfesten und Ähnlichem teilzunehmen.“

Die Initiative richtet sich an homosexuelle Frauen und Männer und steht auf Wunsch auch Eltern und Angehörigen offen. Sie können direkt mit Monika Kreiner (Referat Frauenseelsorge) oder Axel Ochsenreither (Referat Männerseelsorge) Kontakt aufnehmen, die beide auch für persönliche Gespräche zur Verfügung stehen. Auf Wunsch vermitteln sie auch Seelsorgerinnen und Seelsorger vor Ort als Gesprächspartner oder zur persönlichen Begleitung. Für alle Gespräche gilt dabei der Grundsatz der Vertraulichkeit.

Monika Kreiner ist erreichbar unter Telefon 06232/102 202 oder per E-Mail an frauen@bistum-speyer.de. Axel Ochsenreither erreichen Interessierte unter Telefon 06232/102 312 oder per E-Mail an maenner@bistum-speyer.de. zg

