„Alle sechs haben die Auszeichnung verdient“

Speyer.Die Förderung benachteiligter Jugendlicher in Deutschland ist in den Augen des Lions-Clubs gerechtfertigt. Die Mitglieder haben es sich aber zur Aufgabe gemacht, den Blick auch auf eine Personengruppe zu lenken, die durch ihre herausragenden Leistungen eine hoffnungsvolle Zukunft vor sich haben. Zum mittlerweile 20. Mal wurde daher von den Lions der Friedrich-Magnus-Schwerd-Preis am Standort

...