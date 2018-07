Anzeige

Einmal im Monat

Aus diesem Grund bildeten die vier Stabstellen Sozialplanung, Jugendhilfeplanung, Familienbildung und Netzwerk Kindeswohl und Kindergesundheit ein Planungsteam mit dem Ziel, gemeinsam ein Entlastungsangebot für Alleinerziehende zu entwickeln. Dem Planungsteam und dem Vorstand des DKSB, Christel Koch und Christa David-Wadle, war es wichtig, dass dieses Angebot in Form einer Kinderbetreuung kostenlos und wohnortnah angeboten wird. Darüber hinaus sollte das Angebot einen niedrigschwelligen Zugang haben, die Alleinerziehenden müssen keine Gründe für die Kinderbetreuung angeben und können die „freie geschaffene Zeit“ für ihre individuellen Bedürfnisse nutzen. Das Angebot findet einmal im Monat samstags ab 4. August in Speyer-West im Haus der Familie K.E.K.S. und in Speyer-Nord im MGH statt. Die Betreuung erfolgt durch geschulte Tagespflegepersonen. Die Anmeldung erfolgt über die Homepage des Kinderschutzbundes.

Finanziert sei „AhA!“ bis Ende 2019 dank der Förderung aus dem Verfügungsfond Speyer-West und den Spenden von Kiwanis und dem Lions Club. Petra Spoden als Vorsitzende des Ortsvereins vom Verband Alleinerziehender begrüßt dieses Angebot. „Alleinerziehende benötigen aufgrund der alleinigen Verantwortung für alle Lebensbereiche Auszeiten zum Krafttanken und Atemholen“, meint sie. zg

