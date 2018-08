Allerlei Ergötzung und Erbauung wie vor 1000 Jahren

Speyer.Das mit bis zu 3000 Mitwirkenden größte reisende Mittelalterfestival der Welt, das Mittelalterlich Phantasie Spectaculum (MPS), macht dieses Wochenende erneut Halt im Domgarten. Auf der weitläufigen Veranstaltungsfläche zu beiden Seiten des Schillerwegs erleben die Besucher die tollkühnen Recken der Fechtkampfgruppe Fictum, die ihre brachiale Kampfkunst mit Schwertern, Äxten und Morgensternen vorführen, während Ritter hoch zu Ross ihre Fertigkeiten mit Wurfspieß, Schwert und Lanze demonstrieren.

Für die Rittershow wurden die aus zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen bekannten Stuntreiter des Ensembles „Filmpferde.com“ verpflichtet. Auf drei Livemusikbühnen präsentiert das Festival führende Bands der Mittelalter- und Folkszene: d’Artagnan, Saltatio Mortis, Versengold, Faun, Rapalje, Saor Patrol, Cultus Ferox und Cuelebre spielen sowohl tagsüber für die Gäste als auch beim stimmungsvoll mit vielen Fackeln illuminierten Abendprogramm.

Beliebt bei Jung und Alt sind der Falkner Achim mit seiner Greifvogelshow, der Gaukler Lupus, der Narrenkai, das Puppentheater Kiepenkasper, der Kraftjongleur Bagatelli, „Der Tod“, der Sagamann Liam Bo Skol und der Bettler „Hässlicher Hans“. Das Mittelalterlich Phantasie Spectaculum lädt alle Gäste dazu ein, in Gewandungen gleich welcher Epoche zu erscheinen. Einmal an jedem Tag werden die drei bestgewandeten Besucher vom Publikum gekürt und von Bruder Rectus „mit Gold überschüttet“, verspricht der Veranstalter in einer Pressemitteilung.

Zwölf Heerlager demonstrieren das Leben im Mittelalter und 120 Markthändler bieten ihre Waren feil. Tausende Sitzplätze unter Sonnensegeln und an den Bühnen und Arenen laden zum Rasten und Entspannen ein, und zahlreiche Tavernen, Kaffeestände und Garküchen sorgen dafür, dass niemand hungern und dursten muss.

Die Tageskarte kostet heute 35 Euro für Besucher ab 16 Jahren, Sechs- bis 15-Jährige zahlen 18 Euro. Der Sonntag ist Familientag: Gäste unter 16 Jahren und ab 66 Jahren zahlen keinen Eintritt, ab 16 Jahren kostet es 15 Euro. Geöffnet ist das Festivalgelände heute von 11 bis 24 Uhr und morgen von 11 bis 19.30 Uhr. zg

Info: Spielpläne und weitere Informationen auf www.spectaculum.de

