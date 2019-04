Alles dreht sich rund ums Buch

Speyer.Stolze 20 Jahre wird das Junge Museum des Historischen Museums der Pfalz in Speyer alt. Um diesen Geburtstag gebührend zu begehen, sowie anlässlich des Welttags des Buches, wird von Dienstag bis Samstag, 23. bis 27. April, ein großes Lesefest gefeiert. Bei dieser Veranstaltung, die zudem im Rahmen der aktuellen Familien-Ausstellung „Das Sams und die Helden der Kinderbücher“ ausgerichtet wird, dreht sich alles ums Thema Bücher – mehr als 20 Mitmachaktionen, Lesungen und Workshops stehen dabei auf dem Programm. Gleichzeitig können die Besucher während der Lesewoche in der „Sams“-Schau frischgebaute, noch nie gesehene „Wundermaschinen“ bestaunen. Neben dem Museum treten auch Partner wie die Musikschule Speyer, die Stadtbücherei, das Kulturhaus Pablo, die Buchrestaurierung am Dom, Speyerer Buchhandlungen und der Kaufhof als Veranstaltungsorte auf den Plan.

Am Start-Dienstag finden im Historischen Museum unter anderem ab 10.15 Uhr ein Büchertauschmarkt sowie ein Schreibworkshop zum Thema „Wundermaschinen“ statt. Außerdem werden eine Talkrunde zur Geschichte des Jungen Museums, Mitmach-Singen für die ganze Familie, eine Erlebnisschatzsuche-Show, eine Bastelaktion und eine Mitmach-Lesung angeboten. Das komplette Veranstaltungsprogramm gibt es online unter sams-ausstellung.de. mav

