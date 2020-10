Alles fürs schönste Selfie

Speyer.Da hat sich die Stadt wieder was Schönes einfallen lassen. Sie gibt jetzt Hinweise darauf, wo man am besten stehen sollte, wenn man ein Selfie mit den Sehenswürdigkeiten Dom oder Altpörtel machen möchte. Die Stadt markiert an verschiedenen Stellen in der Innenstadt unter dem Motto „Speyer. Viel zu erleben!“ sogenannte Selfie-Punkte, von denen aus man die Highlights zum einen gut fotografieren, zum anderen diese aber auch als ideale Kulisse für ein Bild von sich mit Sehenswürdigkeit in Szene setzen kann. Hier der Selfie-Point in der oberen Maximilianstraße mit Blick Richtung Dom. bILD und Text: vENUS

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 20.10.2020