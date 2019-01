„Alles noch provisorisch“

Region.„Ach Gott, ist das eng hier drin“, sagt Benedikt, als er am Dom in Speyer in den kleinen weißen Shuttlebus einsteigt und leicht gebückt durch den Mittelgang geht. Der Achtklässler des Gymnasiums am Kaiserdom dreht sich nach rechts, um sich hinzusetzen, und prompt bleibt sein Rucksack kurz am Haltegriff auf der anderen Seite hängen. Den Rucksack, vollgepackt mit Schulbüchern und Heften, hievt Benedikt sich dann auf den Schoß, damit auch auf dem Platz neben ihm jemand sitzen kann.

„Stell dich drauf ein, das geht jetzt über zwei Jahre so, wenn nicht sogar länger“, ist sein Mitschüler Noah nicht gerade optimistisch, dass es wirklich bei den 26 Monaten Sanierungszeit bleibt. „Die brauchen doch immer länger bei großen Bauprojekten, als es am Anfang angegeben wird“, sagt der Siebtklässler im Gespräch mit unserer Zeitung. Immer mehr Kinder und Jugendliche steigen in den Bus ein, der für insgesamt 25 Fahrgäste ausgelegt ist, 15 Sitz- und zehn Stehplätze hat.

Wenn’s regnet, wird’s matschig

Die Fahrt vom Dom über die Salierbrücke bis zum Umstieg auf dem „Luxhof“ dauert nicht lange: Nach rund sieben Minuten macht Busfahrer Abdelkrim Kamach beide Bustüren wieder auf und alle strömen nach draußen. Jetzt heißt es warten, der Anschlussbus für Noah und Benedikt kommt erst in zehn Minuten. Die beiden müssen stehend die Zeit überbrücken. Sitzgelegenheiten gibt es keine. „Das ist ja noch okay, aber ein Wartehäuschen wäre ganz gut“, befindet Benedikt und denkt, „dass es ganz schön unangenehm werden wird, wenn es mal regnet oder windig ist.“

Hans Hedwig aus Hockenheim fährt jeden Tag nach Speyer, „um spazieren zu gehen und zum Einkaufen“. Der 78-Jährige steht auf seinen Rollator gestützt auf dem „Luxhof“ und wartet auf seinen Anschlussbus nach Hause. Mit dem rechten Fuß kratzt er nahe der Fahrbahn über den Erdboden, auf dem alle Wartenden stehen. „Das muss asphaltiert werden“, ist er sich sicher, „dass man hier sofort im Matsch steht, sobald es mal geregnet hat.“

Außerdem bemängelt er, dass „sich die kleinen Shuttlebusse nicht absenken können, mit meinem Rollator komme ich dann schwer rein, muss den dann hochheben“. Die Rampe am hinteren Eingang sei „ja nur für Rollstuhlfahrer vorgesehen.“

Es sei „alles noch ein wenig provisorisch“, entschuldigt sich Christian Wühl, Abteilungsleiter für Planung und Angebot vom Verkehrsverbund Rhein-Neckar. „Wir suchen momentan noch nach einer Lösung für eine wettergeschützte Wartemöglichkeit“, erklärt er auf Nachfrage unserer Zeitung. Das dauere aber „mindestens noch zwei Wochen dauert“. Und um die Barrierefreiheit vollständig zu gewährleisten, gebe es die Busverbindung über die Autobahn, „die mehrmals täglich angeboten wird“, wie Wühl erklärt.

Olaf Welden ist mit seiner Ehefrau nach Speyer unterwegs und hat auf dem Pendlerparkplatz sein Auto abgestellt. „Aber da müsste noch ein Schild zu den Haltestellen weisen“, sagt er. Die beiden hätten zunächst nicht gewusst, wo die Busse abfahren. „Für Menschen ohne Ortskenntnisse ist das nicht gut gelöst“, bemängelt Welden. cao

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 22.01.2019