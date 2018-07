Alltagshelfer soll Leben in der Stadt vereinfachen

Anzeige

Speyer.Nach einer intensiven Test- und Aufbauphase ist die neue App der Stadtwerke Speyer (SWS) ab sofort kostenlos verfügbar, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtwerke. Die „MeinSpeyer“-App für die Domstadt und die Region bündelt lokale Veranstaltungen, Fahrpläne, Neuigkeiten aus Vereinen, exklusive Angebote aus Handel, Gewerbe und Gastronomie und vieles mehr – ganz nach dem Motto „Ganz Speyer in einer App“. Zudem sind eigene Service-Angebote der SWS, Aktionen des Sport- und Erlebnisbades Bademaxx oder der Abfallkalender mit Erinnerungsfunktion enthalten. Mit dem digitalen Angebot wollen die SWS eine Plattform für Speyer und die Region schaffen, die zum Bindeglied zwischen Stadt, Bürgern, Gewerbe und Vereinen wird.

„Mit der ,MeinSpeyer’-App wollen wir unser Engagement für Speyer weiter ausbauen. Wir sehen uns auch hier in der Rolle eines modernen Infrastrukturdienstleisters, der die Lebensqualität in unserer Stadt weiter verbessert“, so Wolfgang Bühring, Geschäftsführer der SWS. „Im Zuge der Digitalisierung ist es entscheidend, dass sich Speyer stetig weiterentwickelt und wir die Menschen dort erreichen, wo sie sich bewegen. 80 Prozent der Deutschen sind Studien zufolge Smartphone-Nutzer. Was könnte es also besseres geben als eine App, die unserer regionalen Community eine Plattform bietet und die Menschen zusammenbringt“, so Bühring.

Jederzeit verfügbar

Zum offiziellen Start präsentieren sich dort bereits 25 Speyerer Unternehmen und Vereine und es sollen noch viele folgen – denn je mehr Menschen sich beteiligen und je vielfältiger die Inhalte sind, desto attraktiver werde die App für alle. Für lokale Institutionen bietet die digitale Präsentation viele Vorteile: Bürger und Touristen erhalten mit der „MeinSpeyer“-App kostenlos einen praktischen Alltagsbegleiter mit allen wichtigen Informationen über die Domstadt – jederzeit verfügbar und mit einer übersichtlichen und bedienungsfreundlichen Oberfläche.