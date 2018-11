Als der große Fluss erwachsen wurde

Speyer.Er war wild, manchmal verspielt, mit vielen Windungen, Seitenarmen und Sumpflandschaften: Sähe ein Mensch aus der Gegenwart „Vater Rhein“ zu Beginn des 19. Jahrhunderts, er würde ihn nicht wiedererkennen. Doch Bevölkerungswachstum und die beginnende Industrialisierung wandelten den Fluss zur modernen Wasserstraße. Ein Vortrag von Professor Dr. Emil Dister aus Anlass des 150-jährigen Bestehens der Pollichia-Kreisgruppe Speyer am Mittwoch, 28. November, um 19 Uhr im Landesbibliothekszentrum hat die 200-jährige Geschichte des Oberrheinausbaus zum Thema.

Bis zum Jahr 1817 waren die menschlichen Eingriffe in den Oberrhein und seine Auen relativ gering und lokal, dagegen war die land-, forst- und fischereiwirtschaftliche Nutzung der Landschaft äußerst intensiv, heißt es in einer Pressemitteilung. Dies änderte sich in der Zeit danach grundlegend: Drei Phasen des Oberrhein-Ausbaus veränderten die Region tiefgreifend, großräumig und irreversibel. Der badische Ingenieur Johann Gottfried Tulla führte ab 1818 eine Rheinbegradigung mit dem vornehmlichen Ziel der besseren Landnutzung durch. Der ebenfalls aus Baden stammende Wasserbauer Professor Max Honsell setzte Tullas Werk fort und betrieb die Rheinregulierung zur Verbesserung der Schifffahrt.

Energiegewinnung als Ziel

Der spätere sogenannte „moderne Oberrheinausbau“ zielte dann auf die Energiegewinnung ab. Inzwischen ist eine vierte Ausbauphase zur Wiederherstellung des 200-jährigen Hochwasserschutzes im Gang. Diese Ausbauphasen und ihre Auswirkungen auf die oberrheinischen Ökosysteme werden im Vortrag beschrieben, bilanziert und aus ökologischer Sicht bewertet. Die Pollichia-Kreisgruppe Speyer kann am 30. Dezember ihr 150-jähriges Bestehen feiern. Sie wurde Ende 1868 von 23 Mitgliedern ins Leben gerufen. Die Säulen der Pollichia sind Naturforschung, Naturschutz und Umweltbildung.

Der Referent Professor Dr. Emil R. Dister, Jahrgang 1949, studierte Biologie, Geobotanik und Geografie in Mainz und Göttingen. Seine Promotion legte er 1980 in Göttingen über das Thema „Geobotanische Untersuchungen in der hessischen Rheinaue als Grundlage für die Naturschutzarbeit“ vor. Er arbeitete unter anderem am Institut für Biogeografie der Universität des Saarlandes und leitete von 1985 bis 2004 das Auen-Institut des WWF-Deutschland (World Wildlife Fund for Nature) in Rastatt. Er erhielt mehrere Auszeichnungen, darunter die Lenné- Medaille in Gold in Straßburg, 2008 das Bundesverdienstkreuz am Band und 2012 den Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg. Der Eintritt zum Vortrag ist frei. zg

