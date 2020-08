Als die Band fast auseinanderbrach

Das „weiße Album“ heißt eigentlich „The Beatles“ und ist das neunte Studioalbum der britischen Gruppe, das am 22. November 1968 in Großbritannien und in Deutschland veröffentlicht wurde. Es wird wegen seines schlichten weißen, von Richard Hamilton entworfenen Covers als „The White Album“ bezeichnet. Es war das erste Album der Beatles, das auf dem eigenen Label Apple Records erschien.

Mitte Februar 1968 reisten die Beatles mit ihren Frauen nach Rishikesh (Indien), wo ein mehrwöchiger Meditationskurs des Maharishi Mahesh Yogi stattfand. Weitere Teilnehmer waren Mia Farrow, Mike Love und Donovan. Ringo Starr kehrte bereits Anfang März nach England zurück, Paul McCartney folgte drei Wochen später. John Lennon und George Harrison verließen Indien erst Mitte April. Die Studioaufnahmen begannen am 30. Mai 1968 und endeten am 14. Oktober.

Zum Zeitpunkt der Aufnahmen zeichneten sich erstmals deutliche künstlerische und menschliche Differenzen innerhalb der Band ab. So verließ Ringo Starr die Gruppe, da er sich nur als „fünftes Rad am Wagen“ sah. Mit der Meinung, nicht mehr in die Gruppe zu passen, fuhr er nach Sardinien. Während seiner Abwesenheit übernahm Paul McCartney das Schlagzeug für die zuerst aufgenommenen Lieder „Back in the USSR“ und „Dear Prudence“. Die anderen Beatles schickten Ringo Starr Blumen und baten ihn mit vielen Postkarten, doch bitte wieder zurückzukommen, was er dann auch tat.

Die frühere musikalische Einheit des Komponistenteams John Lennon und Paul McCartney war nicht mehr da. Die offene Abneigung, die McCartney und Harrison gegenüber John Lennons Lebensgefährtin Yoko Ono hegten, kam hinzu. Für Yoko Ono wurde sogar ein Bett im Studio aufgestellt, als sie krank war und John Lennon sie dennoch nicht zu Hause lassen wollte. John Lennon war auch mit der McCartney-Komposition „Ob-La-Di, Ob-La-Da“ musikalisch gar nicht einverstanden. Dennoch wurde das Album zum Riesenerfolg. Quelle: Wikipedia

