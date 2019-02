Als die Franzosen Besatzer waren

Speyer.Französische Besatzungsgeschichte, jüdisches Leben in den Schum-Städten und „gryne Aussichten“ – das Stadtarchiv hat seinen Veranstaltungsflyer für 2019 vorgelegt. Die Veranstaltungsreihe „Mittwochabend im Stadtarchiv“ wird fortgesetzt. Den Auftakt macht Prof. Dr. Christian Führer am Mittwoch, 20. Februar, um 18.30 Uhr im Stadtratssitzungssaal mit dem Thema „Die französische Garnison in Speyer nach dem Zweiten Weltkrieg“ (Eintritt frei). Der Experte für Besatzungsgeschichte hat im Frühjahr 2016 „Die französische Besatzungszeit in der Pfalz 1918-1930“ vorgestellt. Er bereitet derzeit mit dem Historischen Museum der Pfalz eine Fotoausstellung über „Französische Spuren in Speyer“ vor. zg

