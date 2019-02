Als Vierjährige Militärputsch in Buenos Aires miterlebt

Speyer.Die in Buenos Aires geborene und in Berlin lebende Schriftstellerin María Cecilia Barbetta (Bild) wird bei Speyer.Lit in die Jahre der argentinischen Militärdiktatur zurückschauen. Dabei kommt das „Nachtleuchten“ in ihrem gleichnamigen Roman von einer kleinen, mit fluoreszierender Farbe bemalten Plastikmadonna, die auf Wanderschaft geht. Ein Trick, aber das Figurenpersonal des Romans kann

...