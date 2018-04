Alter Stadtsaal als Kleinkunst-Treffpunkt

Anzeige

Speyer.Der Alte Stadtsaal rückt vom 1. Juni an wieder ins kulturelle Zentrum der Stadt: Die 24. Ausgabe des Sommerfestivals Kulturbeutel bringt 35 Vorstellungen an 13 Tagen in die Säle sowie in den Kulturhof. Das kündigten der Leiter des Kinder- und Jugendtheaters Speyer, Matthias Folz, und Oberbürgermeister Hansjörg Eger bei der Vorstellung des Programms an. Kurz danach beginnt die heiße Phase der Sanierung des Gebäudes, erst im November geht der Spielbetrieb weiter.

Mit dem britischen Duo Carrington & Brown, Meret Becker, Lars Reichow und der Schweizer Comedygruppe „Starbugs“ hat Matthias Folz eine Reihe prominenter Künstler verpflichtet. Der Kulturbeutel bietet aber auch die Chance zum Wiedersehen mit alten Bekannten wie Chansonnier Marcel Adam und der aus Speyer stammenden Jazzsängerin Miriam Ast. Und die Chance, Neues zu erleben mit der Premiere der Koproduktion mit der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz „Nur ein Tag“ von Martin Balscheit für Kinder ab fünf Jahren.

Der Alte Stadtsaal im Rathausinnenhof soll nach dem Wunsch der Veranstalter nicht nur ein Ort der Kultur, sondern auch der Begegnung werden. Deshalb ist das Theatercafé „Inalamunde“ täglich durchgehend von 11 bis 23 Uhr geöffnet.