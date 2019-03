Alterserkrankungenstehen im Fokus

Speyer.Alterserkrankungen stehen im Fokus einer Vortragsreihe des Geriatrischen Zentrums am Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus. Der Auftakt ist am heutigen Donnerstag um 15 Uhr das Thema „Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht“ mit Dr. Nikolai Wezler, Chefarzt Innere Medizin/Geriatrie. Jeweils am dritten oder vierten Donnerstag im Monat sind bis Oktober fünf Referate zu Alterserkrankungen, aktiver Gesundheitsvorsorge und sonstigem Wissenswerten für ältere Menschen geplant.

Die weiteren Vorträge beschäftigen sich mit Wohnen im Alter (25. April), Schluckstörungen (27. Juni), Delir (26. September) und Polypharmazie also der Einnahme vieler Medikamente (24. Oktober). Der Eintritt zu den Veranstaltungen ist frei, eine Anmeldung ist nicht nötig. zg

