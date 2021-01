Altes Grün muss fallen – neues kommt nach

Speyer.Im Vorgriff auf verschiedene Baumaßnahmen, die im Sommer dieses Jahres erfolgen sollen, müssen jetzt außerhalb der Vegetationszeit an verschiedenen Stellen im Speyerer Stadtgebiet Baumfällungen erfolgen. So müssen im Hirschgraben Bäume für die Ausbaumaßnahme des Weges entfernt werden. Aus Krankheitsgründen wird hierbei eine große Kastanie an der Südseite gefällt. Beseitigt wird auch der Bewuchs unmittelbar an der Mauer des Adenauerparks. Die übrigen Kastanien am Rande des aktuellen Gehwegs sind gesund und sollen in den neuen Straßenausbau integriert werden. Nach den Straßenbauarbeiten werden im kommenden Jahr zudem neue Bäume gepflanzt, verspricht die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung.

Von Bewuchs befreit werden, muss auch das Baufeld für die geplante Feuerwache, die in Speyer-Nord entstehen soll (wir berichteten). Dabei wird eine Teilfläche vollständig gerodet, im südlichen Teil des Wäldchens am ehemaligen Bauhausgelände wird der Götterbaumbestand klein gehalten und es erfolgt eine Auslichtung des Bestandes zugunsten langlebigerer Baumarten wie Ahorn, Kastanie und Kirsche.

Im gleichen Zug müssen an der Bushaltestelle in der Spaldinger Straße für die Vorbereitung auf den Umbau zur Barrierefreiheit zwei Bäume gefällt werden.

Die vierte Maßnahme gilt dann noch der Woogbachschule. Hier werden in diesem Jahr ebenfalls umfangreiche Maßnahmen im Schulhof und an den Sportflächen beginnen, die eine gewisse Baufreiheit brauchen. An deren Ende wird natürlich wieder nachgepflanzt. Aus Gründen des Naturschutzes müssen die Baumfällungen bis Ende Februar abgeschlossen sein, damit gewährleistert werden kann, dass sich keine Brutnester von Vögeln in den Baumkronen befinden. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 29.01.2021