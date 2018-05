Altmaier will Forscher im eigenen Land halten

Anzeige

Als schwierig bezeichnete Altmaier auch den Umgang mit dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump und dessen Handelspolitik: „Wir stehen an einer Wasserscheide. Wir werden aber weiter für eine stabile Partnerschaft kämpfen, denn nur freie Märkte können in Zukunft den Wohlstand sichern.“

Auf die nationale Ebene umschwenkend, lobte Altmaier den Mittelstand als eine der größten Errungenschaften unserer Gesellschaft. Als Hemmnis in vielen Bereichen kritisierte er hingegen die überbordende Gesetzes- und Verordnungsflut in Deutschland. Sich künftigen Herausforderungen in der Arbeitswelt zuwendend, forderte er mehr Investitionen in Bildung und Ausbildung der Jugend.

E-Mobilität vorantreiben

In Sachen E-Mobilität will Altmaier die Automobilindustrie an die Kandare nehmen. Dazu passte sein Hinweis, dass ein derzeit aus fünf Ländern und 20 Unternehmen bestehendes Konsortium die Gründung von Batterieproduktionen in Europa vorantreiben soll.

Altmaier schob nach, dass man die technische Revolution nicht verschlafen dürfe, sondern Entwicklung und Ausbau der Digitalisierung forcieren müsse. „Wir haben auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz die besten Forscher, aber sie arbeiten überwiegend bei Google, Apple oder Facebook“, mahnte er einen Richtungswechsel an.

Vor den Ausführungen des Ministers hatten OB Hansjörg Eger und weitere Redner die zusätzlich durch eine kurzfristig anberaumte Diskussion mit dem Leistungskurs Sozialkunde des Kaiserdom-Gymnasiums entstandene Wartezeit überbrückt, wobei Eger Erfolge seiner Amtszeit auflistete. Dazu zählte er die Zunahme sozialversicherungspflichtiger Arbeitsplätze um 25 Prozent und die Reduzierung der Kassenkredite um 20 Millionen Euro, was neue Handlungsspielräume eröffne.

„Wir sind die wirtschaftlich drittstärkste Stadt in Rheinland-Pfalz, investieren in den sozialen Wohnungsbau und der florierende Tourismus ist für Handel und Gastronomie ein wichtiger Wirtschaftsfaktor“, bekräftigte Eger.

Von einer gut geführten Stadt sprach auch der ehemalige Ministerpräsident Bernhard Vogel. „Speyer ist auf einem guten Weg und es gibt keinen Grund, diesen Weg zu verlassen. Ich habe Vertrauen in Hansjörg Eger und weiß, wo ich am 27. Mai mein Kreuz mache“, betonte Vogel.

Dass es sich bei Speyer tatsächlich um eine prosperierende Kommune handelt, unterstrich der beim Finanzamt Speyer-Germersheim beschäftigte CDU-Kreisvorsitzende Michael Wagner bei seiner Rede mit dem Hinweis auf ein bisher in dieser Höhe noch nie erreichtes Steueraufkommen.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 22.05.2018