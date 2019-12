Altpörtel im Glitzerregen

Speyer.Na, das wird ein Spektakel aus Glitzer und Glimmer. Und die Pyrotechniker versprechen noch eine Steigerung zum ersten Feuerwerk in diesem Jahr. „Altpörtel in Flammen“ heißt es wieder am Mittwoch, 18. Dezember, um 19.30 Uhr auf der Maximilianstraße. Und es lohnt sich, früher anzureisen, denn erfahrungsgemäß sind die Parkplätze irgendwann voll und zeitweise müssen Straßen dann auch gesperrt werden. Wer aus dem Badischen kommt, sollte den Parkplatz am Luxhof ansteuern und mit dem Shuttlebus über die Rheinbrücke fahren.

Wie auch in den Vorjahren wird der Abbrennbereich des Feuerwerks aus Sicherheitsgründen gesperrt. Die Absperrmaßnahmen werden durch das THW in Zusammenarbeit mit der Polizei und dem städtischen Vollzugsdienst durchgeführt.

Die Straßenverkehrsbehörde bittet um Verständnis, dass kurz vor und während der Abbrennzeit – also von 19 bis 19.50 Uhr – die Durchgänge am Altpörtel, einschließlich der Zugänge zur Roßmarktstraße und Gutenbergstraße sowie die Maximilianstraße im Bereich zwischen Löffelgasse und Antoniengasse gesperrt werden. Die Geschäftszugänge im Absperrbereich sind in dieser Zeit nur sehr eingeschränkt nutzbar.

Bereits bei den Aufbauarbeiten kann es teilweise zu kleineren Einschränkungen des Fußgängerverkehrs in dem Bereich kommen. zg

