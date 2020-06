Ambulanz auf „Stand-by“

Speyer.Die Corona-Ambulanz im Erdgeschoss des ehemaligen Stiftungskrankenhauses wechselt ab dieser Woche bis auf Weiteres in einen „Stand-by-Modus“ und geht somit vorerst außer Betrieb. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Die gesunkenen und in den vergangenen Wochen konstant niedrigen Infektionszahlen in Speyer und dem Umland hätten die Stadtspitze und Dr. Maria Montero-Muth, die gemeinsam mit der Kassenärztlichen Vereinigung für die Organisation der Praxisabläufe verantwortlich ist, zu dieser Entscheidung bewogen.

Patienten, die positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurden und einen Arzttermin benötigen, könnten künftig individuell von den niedergelassenen Ärzten in ihren Praxen betreut werden.

Die Corona-Ambulanz bleibe eingerichtet und mit medizinischen Utensilien ausgestattet, so dass der Betrieb, sollten es die weiteren Entwicklungen erfordern, schnell wieder hochgefahren werden könnte, ergänzt die Stadtverwaltung. zg

