Ambulanz soll entlasten

Speyer.Eine Corona-Ambulanz eröffnet am Montag, 6. April, im Erdgeschoss des ehemaligen Stiftungskrankenhauses in der Spitalgasse. Dort werden Patienten behandelt, die bereits positiv auf das neuartige Coronavirus (Sars-Cov-2) getestet wurden oder die Symptome wie Fieber und Husten aufweisen und deren Abstrichergebnis noch aussteht.

In der Ambulanz werden von der Kassenärztlichen Vereinigung zugelassene Vertragsärzte tätig, die sich freiwillig für den Dienst gemeldet haben. „Ich bin sehr froh darüber, dass die Stadt über ein solch hervorragendes Netz an niedergelassenen Ärzten verfügt, die sich über die weiterhin anfallende Arbeit in ihren Praxen hinaus für die Menschen engagieren, für sie da sind“, betont Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler. „Für den Dienst in der Corona-Ambulanz haben sich 24 Mediziner freiwillig registrieren lassen. Für eine solch große Bereitschaft bin ich von Herzen dankbar“, so Seiler. Darüber hinaus stellen die Stadtverwaltung, die Feuerwehr und das Deutsche Rote Kreuz Helfer, die organisatorisch und operativ unterstützen.

Aufgesucht werden kann die Corona-Ambulanz aus Gründen des Infektionsschutzes ausschließlich nach vorheriger telefonischer Anmeldung des Patienten durch den Hausarzt. Die Sprechzeiten sind werktags von 12 bis 14 Uhr, sie werden nach Bedarf angepasst. Das Einzugsgebiet umfasst die Stadt Speyer und die umliegenden Gemeinden.

Patientenströme trennen

„Unser Ziel ist es, durch die Einrichtung dieser zusätzlichen Anlaufstelle die Patientenströme zu trennen und die niedergelassenen Kollegen und Krankenhausambulanzen zu entlasten. Positiv Getesteten wird eine bedarfsgerechte medizinische Versorgung garantiert, während die Hausarztpraxen vor einer Kontamination mit dem Virus geschützt werden“, erklärt Dr. Maria Montero-Muth, die mit der Kassenärztlichen Vereinigung für die Organisation der Abläufe verantwortlich zeichnet.

Darüber hinaus ermöglicht die Corona-Ambulanz die Identifikation von Patienten, die eine Krankenhauseinweisung benötigen. Durch die enge Zusammenarbeit mit den beiden vor Ort ansässigen Kliniken ist eine schnelle Reaktionszeit gewährleistet.

„Ich bin dem Stadtvorstand und der Verwaltung dankbar für die großartige Unterstützung und die reibungslose Zusammenarbeit. Gleiches gilt für die Feuerwehr Speyer und das Deutsche Rote Kreuz, ohne deren unbürokratische Hilfe eine so schnelle Umsetzung unseres Vorhabens nicht möglich gewesen wäre“, erklärt Dr. Montero-Muth.

Die nötige Infrastruktur im Stiftungskrankenhaus hat die Stadt Speyer mit der Stabsstelle Feuerwehr und Katastrophenschutz mit Unterstützung des Schaustellerverbands hergestellt. Der zunächst geplante Standort in der Sporthalle-Ost wurde aufgrund nicht ausreichender Belüftungsmöglichkeiten schnell verworfen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 04.04.2020