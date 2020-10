Amedia Plaza sorgt für einen hohen Standard

Speyer.Einzigartiges Design, Kunst und modernste Technologie sind Kriterien, mit denen das Amedia Plaza Hotel in der Postgalerie künftig bei seinen Gästen punkten will. Das Hotel wird am Montag, 2. November, eröffnet. An diesem Donnerstag stellten Udo M. Chistée, Vorstand und Geschäftsführer der Amedia Hotel GmbH, und Hoteldirektor Diogo Martins den hiesigen Medienvertretern die Einrichtung am Postplatz vor. Das Amedia Plaza Speyer ist demnach das neueste Haus der Gruppe, die europaweit 29 Hotels in den Märkten Deutschland, Österreich, Niederlande, Tschechische Republik und Polen im Drei- und Vier-Sterne-Segment betreibt.

Laut Geschäftsführer Chistée fiel die Entscheidung für Speyer aufgrund der attraktiven Lage im Zentrum der Stadt und im Wissen um eine Kommune, die mit ihren vielen Attraktionen und Aktivitäten bei Besuchern sehr geschätzt sei.

Handwerker werkeln noch kräftig

Bis zum Eröffnungstag haben die Handwerker noch viel zu tun. Danach stehen den Gästen 117 Doppelzimmer in den Kategorien Business Standard und Superior sowie drei Seminarräume zur Verfügung. Alle Zimmer verfügen über Klimaanlage, TV, Minibar, Safe, kostenloses Highspeed Wlan und ein interaktives Tablet mit digitaler Gästemappe.

Eine Besonderheit stellt sicher die Möglichkeit dar, dass von allen Zimmern kostenlos in 26 Länder telefoniert werden kann – und das nach Auskunft des Hoteldirektors unabhängig von der Gesprächsdauer. Was die Preise anbelangt, kosten die etwa 22 Quadratmeter großen Standardzimmer 139 Euro pro Nacht, während für die Superior-Zimmer mit etwa 26 Quadratmetern 149 Euro veranschlagt werden. Extra berechnet wird das Frühstück, für das 15 Euro pro Person fällig werden. Kostenpflichtig sind auch die von der Gruppe in der Unteren Langgasse angemieteten Parkplätze. Hier fallen acht Euro pro Tag an.

Im Haus ist schon jetzt viel Kunst zu sehen, was ebenso für den Speisesaal und die Hotelbar mit großzügigem Lobby gilt. Ein eigener Bereich bleibt der Kunst vorbehalten, in dem der Speyerer Galerist Peter Wilking wechselnde Kunstwerke präsentieren wird. Nicht alltäglich ist zudem das Angebot an Besucher des Einkaufzentrums Postgalerie, die das Hotelrestaurant und den Frühstücksraum während der Öffnungszeiten des Centers über einen direkten Zugang nutzen können.

Generell sind Frühstücksraum und Restaurant ebenso wie die Bar über den Haupteingang in der Bahnhofstraße für alle Besucher zugänglich. Im Gegensatz zum Frühstücksbüffet ab Eröffnungstermin wird der Restaurantbetrieb einschließlich eines Brunch-Angebots an Wochenenden erst Mitte Dezember aufgenommen, dann aber täglich bis 23 Uhr mit warmer Küche aufwartend.

Um den Service sollen sich nach den Ausführungen des sechs Sprachen beherrschenden Hoteldirektors Diogo Martins künftig bis zu 35 Mitarbeiter kümmern. Das Management favorisiert keine bestimmten Zielgruppen. „Jeder Gast, der diese attraktive Stadt besuchen möchte, ist bei uns willkommen“, betont Martins und weist auf einen Abholservice für mit dem Flugzeug in Speyer ankommende Gäste hin.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 17.10.2020