Speyer.Derzeit leben in Deutschland rund zehn Millionen Diabetiker. Der Diabetes führt zu Schäden an den Beinarterien. Diabetiker sind bedroht von Fußverletzungen, die bei schlechter Durchblutung nicht heilen und zum Beinverlust führen können. Im nächsten Speyerer Gesundheitsgespräch am morgigen Mittwoch spricht Professor Dr. Gerhard Rümenapf über „Diabetes und Beinarterien: Wie kann eine Amputation verhindert werden?“

Professor Rümenapf ist Chefarzt der Klinik für Gefäßchirurgie am Diakonissen-Stiftungskrankenhaus Speyer und Leiter des Oberrheinischen Gefäßzentrums Speyer-Mannheim, das auf das Diabetische Fußsyndrom spezialisiert ist. Ab 19.30 Uhr berichtet er im Diakonissen-Mutterhaus in der Speyerer Hilgardstraße über die Krankheit und Behandlungsmöglichkeiten, heißt es in einer Pressemitteilung des Krankenhauses.