An das große Leid erinnern

Speyer/Metz.Auf Einladung von Bischof Jean-Christophe Lagleize aus Metz wird der Speyerer Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann am morgigen Sonntag in der Hauptstadt des französischen Départements Moselle an der Feier zum Gedenken an das Ende des Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren teilnehmen.

„Die deutsch-französische Versöhnung ist der Grundstein für den Frieden und den Wohlstand in unserem Land. Das Gedenken an das Ende des Ersten Weltkrieges mit seinen unzähligen Toten gerade hier im Herzen Europas, im Grenzbereich zwischen Deutschland und Frankreich, erinnert an das große Leid, welches dieser Versöhnung vorausgegangen ist“, sagt Wiesemann.

Die Gedenkveranstaltung in Metz beginnt um 10 Uhr auf dem Paradeplatz der Stadt. Um 11.15 Uhr wird in der gotischen Kathedrale Saint-Étienne ein Gottesdienst gefeiert, bei dem Bischof Wiesemann konzelebriert. Morgen vor 80 Jahren unterzeichneten Alliierte und Deutsche ein Waffenstillstandsabkommen. is

