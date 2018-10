Anblicke voller Ästhetik

Speyer.Die Ausstellung "Unikata 2012-Biennale-Internationales Kunsthandwerk" wird heute, Freitag, um 19 Uhr im Kulturhof Flachsgasse eröffnet. Bis zum 25. November präsentiert der Kunstverein in seinen Ausstellungsräumen außergewöhnliche Arbeiten von zehn international angesehenen Kunsthandwerkern. In der seit ihrer Premiere in den 70er Jahren viel beachteten Ausstellungsreihe wird dem Publikum

...