Andachtsvoll intonieren sie melodische Gebete

Speyer.Der Evangelische Oratorienchor der Pfalz ist ein ehrwürdiger Klangkörper, der mit knapp 100 Sängern auch optisch eine respektable Kulisse abgibt. Die Speyerer Gedächtniskirche scheint für ein solches vokales Großunternehmen gerade groß genug; und tatsächlich entfaltet der Chor bei der Aufführung zweier geistlicher Werke von John Rutter passagenweise ein monumentales Klangvolumen.

Der Evangelische Oratorienchor der Pfalz gehöre seit seiner Gründung 1990 durch den früheren Landeskirchenmusikdirektor Udo-R. Follert „zu den Elitechören“ in der Evangelischen Kirche der Pfalz, wie es im Programmheft zur Speyerer Aufführung heißt. Das mag man so stehen lassen und die für einen Chor diesen Ausmaßes und dieser Zusammensetzung üblichen Schwächen tolerieren. Zu ignorieren sind sie freilich nicht, wenn man einen „Elitechor“ an Qualitätsmaßstäben in Bezug auf Intonation, Artikulation, Prägnanz und Ausdruck messen mag.

Sei’s drum. John Rutters 1985 uraufgeführtes Requiem beruht auf dem liturgischen Aufbau der lateinischen Messe, nimmt aber auch Psalmtexte und Teile aus der anglikanischen Tradition auf. Infolgedessen wird Lateinisch und Englisch gesungen. Die Totenmesse bietet die für den britischen Komponisten typische Harmonienseligkeit, die sich in schwelgerischer Tonalität mit ihrer gelegentlichen Neigung zur Popularmusik über zeitgenössische Versuche hinwegsetzt, herkömmliche Musikstrukturen zu revolutionieren. Unter der bedächtigen Leitung von Landeskirchenmusikdirektor Jochen Steuerwald lässt der Oratorienchor die Harmonieströme sanft fließen.

Schöne Momente

Daraus entsteht gelegentlich der Eindruck etwas zäher Tempi, die sich freilich mit dem Hinweis auf die Ewigkeitsdimensionen, wie sie in Rutters Requiem beschworen werden, rechtfertigen lassen mögen. Für schöne Momente sorgen unterdessen die Instrumentalsoli in der Kammerphilharmonie Karlsruhe durch Harfe, Cello oder Oboe. Und es ist vor allem der vibratoreiche Sopran Vera Steuerwalds, der in „Pie Jesu“ und in „Lux Aeterna“ intensitätssteigernd wirkt.

John Rutters Werk „The Gift“ beginnt schwungvoll mit Glockenspiel und Hörnerklang. Chor und Orchester bringen nun die kreatürliche Freude über eine vollkommene Schöpfung zum Ausdruck. Selbstbewusst begegnet der Chor den beträchtlichen gesangstechnischen Herausforderungen in „Hymn to the Creator“ mit seinen komplexen Tonfolgen und Spitzen in den Höhenlagen. Genüsslich kosten die Sänger die überströmenden Harmonien im Lobgesang „O Lord, how manifold“ aus – hier gibt’s sogar kleinen Zwischenapplaus.

Überhaupt ist die andachtsvolle Haltung des Chors zu würdigen, der die sechs Teile dieses Werkes in gesungene Gebete verwandelt. Das gelingt selbst Elitechören nicht immer.

