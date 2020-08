Angehörigen Stimme geben

Speyer.Pflegenden Angehörigen von Menschen mit Demenz eine Stimme geben“ – unter diesem Motto laden die Stadt und das Institut für Gerontologie der Universität Heidelberg am Mittwoch, 2. September, um 16 Uhr zum Rathausgespräch in den Historischen Ratssaal ein.

„Mit der Veranstaltung wollen wir Menschen zusammenbringen, die sich über Pflege und Demenz austauschen möchten. Es soll ausgelotet werden, welche Hilfsangebote und Unterstützungsleistungen insbesondere die Angehörigen von Menschen mit Demenz bereits nutzen und wo weitere Bedürfnisse liegen“, erläutert Bürgermeisterin Monika Kabs die Wichtigkeit. Im nächsten Schritt sollen aus dem öffentlichen Dialog neue Erkenntnisse über Möglichkeiten der Unterstützung in der Pflege gewonnen werden.

Laut Projektkoordinatorin Dr. Birgit Kramer von der Uni soll mit Hilfe pflegender Angehöriger in Speyer der Anstoß gegeben werden, die Situation zu verbessern, nützliche Vernetzungen anzuregen und den Austausch zu fördern.

So ist Speyer eine von 20 deutschen Städten, in denen diese Rathausgespräche stattfinden. An der Veranstaltung teilnehmen werden Akteure aus der Kommune, Pflegedienstleister, Ärzte und Vertreter von Kirche, Sport, Kultur und Ehrenamt. zg

