Angesehene Geschäftsleute – und eine Akrobatin

Speyer.Es ist immer wieder beeindruckend: Die dritte Verlegung von Stolpersteinen in Speyer fand an diesem Donnerstag an fünf verschiedenen Stationen statt. Mit der Einbringung der Steine in der Kleinen Gailergasse 1, beim Postplatz 3 und auf der Maximilianstraße bei den Hausnummern 32, 33 und 71 wird an die Schicksale Speyerer Juden erinnert, die einst hier lebten und während des nationalsozialistischen Rassenwahns verfolgt, inhaftiert, deportiert, vertrieben, zum Selbstmord gezwungen oder ermordet wurden. Den Mitgliedern der Initiative „Stolpersteine für Speyer“ war es von Anfang an ein besonderes Anliegen, die Namen und Schicksale dieser Menschen wieder sichtbar ins Gedächtnis zu rufen und die Erinnerung an sie dauerhaft zu erhalten.

Vor den letzten selbstgewählten Wohnorten der Verfolgten wurden nun 15 Steine für fünf Familien in die Bürgersteige eingelassen. Anders als bei den vorangegangenen Aktionen konnte der in Köln lebende Bildhauer Gunter Demnig die Verlegung diesmal wegen Corona-bedingter Terminnot nicht persönlich vornehmen. Demnig ist Urheber der Stolperstein-Idee, die 1996 ihren Anfang nahm. Mittlerweile hat er über 75 000 hergestellt und in mehr als 20 europäischen Ländern verlegt. Sein bisheriges Engagement wurde zwischen 2004 und 2019 mit zahlreichen Auszeichnungen gewürdigt.

Die Einbringung vor den einstigen Wohnungen jüdischer Mitbürger in Speyer war ursprünglich für den 9. Mai geplant, musste jedoch wegen der Pandemie auf den Herbst verschoben werden. Die Initiative hat sich daraufhin für den 22. Oktober als neuen Verlegetermin entschieden. Nicht ohne Grund, denn am 22. Oktober 1940, also vor genau 80 Jahren (wir berichteten in der Donnerstagsausgabe), begann die Deportation Pfälzer Juden in das französische Internierungslager Gurs, was für die meisten von ihnen den Tod bedeutete.

Totengebet gesprochen

Auf eine erneute Verschiebung wegen steigender Fallzahlen hat man aus organisatorischen Gründen verzichtet. Mitarbeiter des städtischen Baubetriebshofes haben die in der Kleinen Gailergasse begonnene Verlegung fachgerecht begleitet. Vor rund 100 Teilnehmern, darunter mehrere Nachkommen der vielköpfigen Familie Jossé, setzten Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums am Kaiserdom und von der Burgfeldschule die Steine in die vorgefertigten Löcher ein und verlasen Lebensdaten der jeweiligen Familien.

Zum feierlichen Abschluss am letzten Verlegeort in der Maximilianstraße 32 (dort befindet sich heute das Damenmodegeschäft Bonita) sprach Jaroslav Nechtitajlo von der Jüdischen Kultusgemeinde der Rheinpfalz ein Totengebet.

Beim anschließenden Empfang für Nachkommen und Mitglieder der Initiative im Historischen Ratssaal wies Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler auch im Hinblick auf zunehmende radikale Tendenzen in der Gesellschaft auf die Verpflichtung von uns allen hin, dass sich derartige Gräueltaten nie mehr wiederholen dürfen. Cornelia Benz von der Stolperstein-Initiative unterstrich, dass jeder Stein für einen Menschen, sein Schicksal und das unendliche Leid stehe, das er erfahren habe. Benz meint weiter: „Die wenigen Zeilen auf der Oberseite der Steine mit den Namen und den wichtigsten Lebensdaten der Opfer lassen die persönliche Verzweiflung der Betroffenen nur erahnen.“ Dann wurde es nochmals sehr bewegend: Freya Jossé verlas eine Grußbotschaft ihrer 89-jährigen Bruders aus Australien.

Als persönliche Erinnerung schilderte Freya Jossé abschließend den Abtransport ihres Onkels Georg, den die Gestapo in Anwesenheit der damals zehnjährigen Freya frühmorgens aus der Backstube in der Kleinen Gailergasse abholte. Mit einem positiven Hinweis beendete Freya Jossé ihre Erinnerungen. „Exakt hier in diesem Alten Stadtsaal habe ich am 14. Juli 1946 französischen Besatzungssoldaten meine Trapezkünste vorführen dürfen“, erklärte der spätere Weltstar der Luftakrobatik.

Gedenken vor Ort bewahren

Die Initiative „Stolpersteine für Speyer“ besteht aktuell aus Cornelia Benz, Katrin Hopstock, Jutta Hornung, Ingrid Kolbinger und Kerstin Scholl. Ausgeschieden sind die Mitgründerinnen Dr. Anja Rasche und Sabrina Albers. Während bei Anja Rasche berufliche Gründe ausschlaggebend waren, engagiert sich Sabrina Albers seit einiger Zeit ehrenamtlich in anderen Initiativen und fallweise bei Einzelprojekten.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 23.10.2020