Angriff an Haltestelle

Von unserem Redaktionsmitglied

Angela Boll

Mannheim. Es steht viel auf dem Spiel für die jungen Männer, die sich zurzeit vor dem Landgericht verantworten müssen. Gefährliche Körperverletzung wirft die Staatsanwaltschaft ihnen vor. Einer von ihnen, der 22-jährigen Adnan A. soll sich auch des versuchten Totschlags schuldig gemacht haben, weil er bei dem gemeinschaftlichen Angriff ein Messer gezückt und damit das Opfer verletzt haben soll.

Erster Staatsanwalt Frank Stork schildert die Tat in der Nacht vom 14. April. Demnach sei der 22-jährige pakistanische Hauptangeklagte zunächst allein unterwegs gewesen. An der Haltestelle Talstraße in Feudenheim traf er auf zwei ihm bekannte Inder. Einer hatte, so glaubte der 22-Jährige damals, bei einem vorangegangenen Prozess als Zeuge gegen ihn ausgesagt.

Davon provoziert sah sich der nun Angeklagte veranlasst, die beiden zunächst zu beschimpfen. Dann soll er ein Messer aus der Tasche geholt und versucht haben, auf einen der beiden Inder einzustechen, heißt es in der Anklage. Als der sich wehrte, sei der 22-Jährige geflüchtet. Er habe daraufhin seine Kumpels angerufen und sie gebeten, zu ihm zu kommen, um die beiden Inder „körperlich zu attackieren“, liest Stork vor. Weil der angebliche Zeuge bereits weitergelaufen war, habe sich die Gruppe seinen Bekannten vorgeknöpft. Die Angeklagten hätten den Mann niedergeschlagen und auf ihn eingetreten, auch als er bereits am Boden lag. Der Hauptangeklagte habe außerdem mit seinem Messer dem Opfer einen „wuchtigen Stich“ verpasst und ihn an der rechten Flanke verletzt.

„Niemals seit ich in Deutschland lebe, bin ich mit einem Messer in der Hose herumgelaufen“, betont der 22-Jährige vor Gericht, als er sich zur Sache äußern darf. Seit fünf Jahren lebe er hier, zunächst in einem Heim, dann bei seinem Onkel. Zwischenzeitlich sei es ihm sehr schlecht ergangen – zu viel Alkohol.

Zum Prügeln verabredet

Vor seiner Untersuchungshaft ging es ihm aber gut, berichtet er: „Ich arbeitete Vollzeit, trank nicht mehr, nahm kein Marihuana mehr.“ Am Tattag hätte ihn der Begleiter des Zeugen beleidigt, berichtet er. Deshalb sei er nach Hause gelaufen und habe seine Kumpels zusammengetrommelt. „Ich habe nur gefragt, ob sie kommen“, betont er, „und sie sind einfach mit.“

Kein Wort darüber, dass jemand verprügelt werden sollte? An dieser Stelle hakt Richter Gerd Rackwitz nach. „Nein“, sagt der Angeklagte, Rackwitz lächelt. „Das kann man glauben oder nicht“, sagt er. Dann korrigiert sich der 22-Jährige und gibt zu, dass sich die Vier zum Schlagen verabredet hatten.

Lediglich eine Ohrfeige habe er dem Opfer verpasst, erzählt er weiter. Wieder fragt der Richter nach. Mehre Minuten hätten sie gemeinsam auf den Inder eingeschlagen, sagt der 22-Jährige schließlich. Aber mehr sei nicht passiert, dann sei der Mann gestolpert, hingefallen und sie seien gegangen.

Und die Stichverletzung am Rücken? Rackwitz weist noch einmal dezent auf ein ihm wichtiges Detail hin. „Die muss er sich vorher zugezogen haben“, ist sich der Angeklagte sicher. An dem Tatabend habe er zwei Bier getrunken und zwei Joints geraucht, erklärt der 22-Jährige abschließend. Dass er zuvor noch erklärt hatte, seit Monaten abstinent zu leben, lassen die Prozessbeteiligten unkommentiert.

Zwei Angeklagte äußern sich nicht zur Tat. Der Vierte schließt sich zunächst den Angaben seines Vorredners an. „Aber geschlagen habe ich den Inder nicht“, fügt er hinzu. Er habe nur den Streit schlichten wollen. „Ich habe den Mann nicht angefasst“, sagt der 32-Jährige, bei dem Blutspuren des Opfers am Hemd sichergestellt worden waren.

Von Rackwitz darauf hingewiesen antwortet der Angeklagte: „Das kann höchstens passiert sein, als ich helfen wollte“, entgegnet der Angeklagte: „Ich wollte Gutes tun, aber das mache ich nicht mehr. Denn jetzt stehe ich wie der Böse da.“ Am Freitag, 9. November, sagt das Opfer im Prozess aus.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 20.10.2018