Anlaufen gegen Trauer

Speyer.Die Bestsellerautorin Isabel Bogdan erfindet sich neu: In ihrem aktuellen Roman „Laufen“ rennt eine Erzählerin gegen die Trauer und den Verlust ihres Partners an. Am Dienstag, 4. Februar, um 20 Uhr, wird Bogdan in der Heiliggeistkirche als Teil der Speyer.Lit-Reihe ihren neuen Roman vorstellen.

Eine Frau läuft. Und schnell wird klar, dass es nicht nur um ein gesünderes oder gar leichteres Leben geht. Sie läuft, weil sie feststeckt, weil sie nach dem Tod ihres Lebenspartners wie gelähmt ist, vereinsamt und verbittert. Erst nach und nach, mit jeder Runde um den Sportplatz und die Alster, erfährt man, was passiert ist; dass es Suizid war. Schritt für Schritt erobert sich die Erzählerin die Souveränität über ihr Leben zurück.

Die Autorin beschreibt mit großem Einfühlungsvermögen und einem ganz anderen Ton den Weg einer Frau, die nach langer Zeit der Trauer wieder Mut fasst und ihren Lebenshunger und Humor zurückgewinnt.

Isabel Bogdan, geboren 1968 in Köln, studierte Anglistik und Japanologie in Heidelberg und Tokio. 2016 erschien ihr Bestseller-Roman „Der Pfau“. zg/Bild: Blenk

04.02.2020