Anlehnbügel leuchten jetzt auch abends

Speyer.Der Betriebshof hat die Fahrradständer auf der Maximilianstraße vorübergehend mit reflektierenden Klebestreifen ausgestattet, um sie besser sichtbar zu machen. Das teilt die Verwaltung mit.

Als dauerhafte Lösung wird in einem nächsten Schritt in den ersten und letzten Bügel eines jeden Abstellbereichs ein selbstreflektierendes Schild eingebracht werden, das ein weißes „P“ auf blauem Grund und ein Radsymbol zeigt.

Die Anlehnbügel wurden in der oberen Maximilianstraße und im Domumfeld angebracht. Die Auswahl der Standorte orientierte sich an den Wünschen der Bürger und am aktuellen Bedarf, heißt es abschließend in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 30.03.2019