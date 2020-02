Annika reist mit Kasimir bis ins Vanillepuddingtal

Speyer.Das Kinder- und Jugendtheater zeigt eine Familienvorstellung von „Annika und der Reisekoffer“ am Sonntag, 1. März, 15 Uhr in der Heiliggeistkirche, Johannesstraße 6. Das Familienstück von Leni Bohrmann ist für Kinder ab vier Jahren geeignet, heißt es in einer Pressemitteilung.

Annika ist betrübt. Sie ist mit ihren Eltern in ein neues Haus gezogen und vermisst nun ihre Freunde und ihre gewohnte Umgebung. Vor den neuen Nachbarskindern fürchtet sie sich und dann steht in ihrem neuen Zimmer auch noch ein gruseliger, alter Reisekoffer, der sich nicht öffnen lässt. Umso überraschter ist Annika, als eines Tages Kasimir aus diesem Koffer springt! Er zeigt Annika, dass man mit dem magischen Reisekoffer an viele fantastische Orte gelangen kann. So reisen Annika und Kasimir gemeinsam auf eine karibische Insel, ins Vanillepuddingtal und bis hinauf zu den Sternen und erleben dabei so manches Abenteuer. Doch wo ist eigentlich Kasimir zu Hause? Und wie kann sich Annika doch noch mit ihrem neuen Zimmer und den Nachbarskindern anfreunden?

Über die Kraft der Fantasie

Ein Stück über Freundschaft, Mut, die Suche nach einem Zuhause und die Kraft der Fantasie. Es spielen Leni Bohrmann und Christian Birko-Flemming vom Theater in der Kurve aus Neustadt-Hambach in der Inszenierung von Hedda Brockmeyer. Die Karten kosten 9, ermäßigt 7 Euro, Fördermitglieder zahlen 6 Euro. Eine Kartenreservierung ist bis Freitag, 13 Uhr unter Telefon 06232/2 89 07 50, möglich. zg

Info: Weitere Informationen unter www.theater-speyer.de

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 24.02.2020