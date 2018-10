Anselm Grün will Ängste nehmen

Speyer.Der Benediktinerpater Anselm Grün ist am Dienstag, 20. November, um 19 Uhr Gast des ESG-Forums in der Aula des Edith-Stein-Gymnasiums. Unter dem Thema „Versäume nicht dein Leben“ gibt der Autor von über 300 Büchern Einblick in sein aktuelles, gleichnamiges Werk.

Anselm Grün plädiert dafür, dass nicht Bedenken und Ängste in unserem Leben überwiegen sollen, sondern Unverzagtheit. Er regt an zur Courage, sich die eigenen Grenzen nicht zu eng zu stecken. Karten gibt’s für 15 Euro (8 Euro ermäßigt) im Sekretariat des Edith-Stein-Gymnasiums und bei „Blumen Burkard“ (Landwehrstraße 26, Speyer). zg

