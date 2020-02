Arthrose im Knie und über Demenz

Speyer.Arthrose stellt in unserer immer älter werdenden Gesellschaft ein großes Problem dar. Am Dienstag, 11. Februar, bietet die Volkshochschule Speyer in Kooperation mit dem Vincentius-Krankenhaus ab 17 Uhr einen Informationsabend zum Thema „Arthrose des Kniegelenks – Entstehungsursachen und Behandlungsmöglichkeiten“ an. Eine Anmeldung für den zweistündigen Vortrag in der Villa Ecarius in der Bahnhofstraße ist nicht nötig.

Gute Lebensqualität trotz und mit Demenz – was ist hilfreich und was können wir dafür tun? Dieser Frage widmet sich am Donnerstag, 13. Februar ab 18.30 Uhr ein Vortrag mit konkreten Tipps für Angehörige, Freunde und Betroffene. zg

