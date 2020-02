Arthrose richtig behandeln

Speyer.Arthrose stellt die häufigste Gelenkerkrankung überhaupt dar. Sie betrifft häufig unsere Hände und führt dort zu Schmerzen und Bewegungseinschränkungen. Zum „Tag der Hand“, der auf Initiative der Deutschen Gesellschaft für Handchirurgie (DGH) am Sonntag, 1. März, stattfindet, klären Handchirurgen bundesweit über Arthrose an der Hand auf.

Auch im Sankt Vincentius Krankenhaus Speyer informieren Handchirurgen über konservative wie chirurgische Behandlungsmöglichkeiten der Knorpelerkrankung. Schmerzen, Schwellungen und Steifheit können die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen. Ziel jeder Therapie ist es, die Schmerzen effektiv zu lindern und die Beweglichkeit des Gelenks zu erhalten. Dabei werden zunächst konservative Möglichkeiten wie Physiotherapie und Ruhigstellung ausgeschöpft. Lässt sich keine Besserung erzielen, kann eine Operation helfen.

Der richtige Zeitpunkt für eine OP

Wann diese notwendig ist, kann nur ein Handchirurg zuverlässig entscheiden. „Bei der Fingerarthrose gilt es, den richtigen Zeitpunkt für eine Operation zu erkennen“, sagt Dr. Falko von Stillfried, Leitender Oberarzt der Klinik für Rekonstruktive und Plastische Chirurgie sowie Handchirurgie.

Verfahren wie die Resektionsarthroplastik am Daumensattelgelenk oder Versteifungen an End- oder Mittelgelenken haben sich in der Handchirurgie seit vielen Jahren mit sehr guten Ergebnissen für die Patienten bewährt. Im Beratungsgespräch mit einem qualifizierten Handchirurgen kann geklärt werden, welche Methode individuell in Frage kommt. ab

Info: Weitere Informationen unter www.vincentius-speyer.de und auf der Patientenwebseite der DGH: www.handexperten.com

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 28.02.2020