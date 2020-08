Auf dem Weg zur Smart City

Speyer.Mit modernster Glasfaserinfrastruktur sollen 68 Liegenschaften mit 614 Wohneinheiten der GEWO Wohnen GmbH (GEWO) erschlossen werden, weshalb eine Vereinbarung mit den Stadtwerken Speyer (SWS) geschlossen und jetzt von den Geschäftsführern Oliver Hanneder (GEWO) und Wolfgang Bühring (SWS) unterzeichnet wurde.

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit unserer städtischen Schwestergesellschaft zur Versorgung unserer Mieter mit schnellstem Internet“, sagte Hanneder. Die Stadtwerke wollen den Mietern günstige Paketangebote für Internet, Telefon und TV anbieten. Bühring ergänzte: „Nur durch die gemeinsame Kräftebündelung vor Ort kann ein entscheidendes Wertschöpfungspotenzial für Speyer gesichert werden.“ Mit Partnern wie der GEWO könne die Smart City Speyer vorangebracht werden.

Schnellstes Internet im Norden

Konkret handelt es sich bei den Liegenschaften um Gebäude im Ginster-, Eiben-, Flieder-, Weißdorn-, Kastanien- und Feuerdornweg in Speyer-Nord. „Bereits vor einigen Monaten haben wir beschlossen, diese Immobilien auch mit Fernwärme von den SWS versorgen zu lassen“, informierte Hanneder. Die GEWO wolle darüber hinaus über Sanierungsmaßnahmen an den Gebäuden, den Ausstoß von Kohlendioxid in der Domstadt deutlich minimieren. „Wir sind sehr zuversichtlich, alle Glasfaser-Anschlüsse in den Jahren 2021/2022 zu realisieren“, sagte Bühring und führte weiter aus, dass der straffe Zeitplan einzuhalten sei, wenn die Genehmigungen zeitgemäß vorlägen.

Insgesamt 1,8 Kilometer Hauptleitung und 34 Hausanschlüsse sollen verlegt werden. 1,1 Mio. Euro wollen die Stadtwerke dafür investieren. Auf der Landingpage www.swsglasfaser.de können sich Bürger registrieren lassen und so den Bedarf des Glasfaser-Ausbaus in der Domstadt unterstützend kenntlich machen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 03.08.2020