Auf Filetstück entstehen Eigentumswohnungen

Speyer.Es tut sich was im ehemaligen Bistumshaus St. Ludwig, das 2010 geschlossen und dann von der katholischen Kirche verkauft wurde: In der vergangenen Woche haben die Eigentümer des 7000 Quadratmeter großen Geländes, Jutta und Wilhelm Kuttler, den Bauantrag eingereicht.

Für 10. Oktober habe die Stadt die Baugenehmigung in Aussicht gestellt. Dann soll sofort mit dem Rückbau begonnen, zunächst das Gebäude entlang der Großen Greifengasse abgerissen werden. Hier entsteht einer der beiden modernen Neubauten, von denen sich die runderneuerten Altbauten absetzen sollen.

Rund 20 Millionen Euro

Rund 20 Millionen Euro für Ankauf und Umbauinvestition ist dem Projektentwickler, der im südpfälzischen Neuburg beheimateten Bisping GmbH, das Filetstück im Herzen der Stadt wert. Bis Frühjahr 2021 sollen die fünf Baukörper mit insgesamt 58 Eigentumswohnungen auf dem über 5100 Quadratmeter großen Grundstück zwischen Johannesstraße und Korngasse schlüsselfertig übergeben werden können. Von anfangs angedachten Gewerbeflächen habe der Projektentwickler Abstand genommen. Für die Erdarbeiten zum Anschluss an die Fernwärme müsse die große Greifengasse bis zur Predigergasse für einige Zeit gesperrt werden.

Wegen einiger Auflagen des Architektenbeirats habe sich die Bauvoranfrage länger hingezogen, begründet Wilhelm Kuttler die achtwöchige Verzögerung. Deshalb habe Architekt Till Kuhlmann den vom Beirat gewünschten Zusatzbau gegenüber dem Finanzamt und auch mehr Grünflächen in den Plan aufgenommen. Da für Neubauten und die beiden Parkdecks (58 Stellplätze entlang der Johannesstraße) maximal 70 Zentimeter tief gegraben werde, hätten die Archäologen des Landesamtes für Denkmalpflege bei Voruntersuchungen keine Erkenntnisse für eine mögliche Bauverzögerung ausgemacht.

Die Preise für die Zwei- bis Fünf-Zimmer-Wohnungen von 60 bis 160 Quadratmeter wollen die beiden Geschäftsführer erst nach Eintreffen der Baugenehmigung nennen, wenn Diplom-Kauffrau Jutta Kuttler mit dem Vertrieb beginnt. Die über 100 Interessenten würden bereits über alle Schritte informiert.

Kirchengrundstück unberührt

Unberührt bleibt in der zweijährigen Umbauphase das etwa 2000 Quadratmeter große Kirchengrundstück. Offen sind die Kuttlers für ein Konzept, das eine künftige Verwendung des unter Denkmalschutz stehenden zweitältesten Speyerer Gotteshauses aus dem Jahr 1280 verspricht. Geschäftsführer Wilhelm Kuttler kann sich den Ausbau zu einem Tagungs- und Veranstaltungshaus vorstellen und verweist auf eine ebenso entweihte Elisabethkirche in Aachen, die ein Trägerverein in ein digitales Technikzentrum umgewandelt habe.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 20.09.2018