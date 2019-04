Auf Suche nach dem Haar in der Suppe

Speyer.Eine weitere Eigenproduktion des Zimmertheaters wird am Sonntag, 28. April, als Komödie gezeigt: Unter der Regie von Monika-Margret Steger zeigen die Protagonisten Markus Maier, Timo Effler und Björn Klumpp ein Wunderwerk des komischen Schreckens.

Im Auftrag des Fremdenverkehrsverbandes reisen Heinz Bösel und Kurt Fellner durch die Lande und überprüfen die Qualität von Landgasthöfen. Sie essen sich durch rustikale Speisekarten und schlafen in durchgelegenen Betten, auf der Suche nach dem Haar in der Suppe.

Zwei Männer, die gegensätzlicher nicht sein könnten, zwei Grantler in inniger Abneigung verbunden. Das Schnitzel ist die Lieblingsspeise, denn über dessen Qualität lässt sich vortrefflich räsonieren und worüber soll man auch reden an all den langen Abenden, die man gezwungenermaßen gemeinsam in ländlichen Gaststuben verbringt. Auch über Frauen lässt sich sprechen, wenn auch in einer Weise, die Frauen besser nicht zu Ohren kommt. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 27.04.2019