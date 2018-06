Anzeige

Speyer.Am Priesterseminar, in der Windhorststraße und am Russenweiher wird in naher Zukunft kräftig gebaut. Das heißt aber auch: Junge Familien werden kommen, die Schülerzahlen in der Grundschule im Vogelsang und auch in der Pestalozzischule werden steigen.

Um die richtigen Weichen zu stellen, haben sich Oberbürgermeister Hansjörg Eger und Bürgermeisterin Monika Kabs vor Ort ein Bild gemacht. Beide Schulen werden Anbauten erhalten, um zusätzliche Unterrichtsräume und auch einen Gymnastikraum unterzubringen. Auch im Außenbereich soll nachgebessert werden, die Tartan-Bahn für den Schulsport soll entsprechend ertüchtigt werden. zg