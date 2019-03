Aufenthalt noch angenehmer gestalten

Speyer.Damit junge Patienten online Kontakt zu Familie und Freunden halten und das Internet altersgerecht nutzen können, schafft die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Diakonissen-Stiftungskrankenhaus zehn Tablets an. Die BB-Bank-Stiftung ermöglicht die Investition in zeitgemäße Unterhaltungselektronik für die stationär behandelten Kinder und Jugendlichen mit einer Spende in Höhe von 5000 Euro. „Wir freuen uns über diese großzügige Spende, die uns dabei unterstützt, den Aufenthalt für die jungen Patienten noch angenehmer zu gestalten“, sagt Chefarzt Dr. Axel Bosk.

„Mit den Tablets können sich auch Kinder und Jugendliche, die nicht mobil sind, gemäß ihren Interessen beschäftigen, Kontakte pflegen und für die Schule lernen“, unterstreicht er. Der Betrag stammt aus dem Erlös der Weihnachtsspendenaktion der BB-Bank und der BB-Bank-Stiftung. „Wir haben zahlreiche Spender für die Stiftung mobilisiert“, berichtet Jörg Köhler, Filialdirektor der BB-Bank-Filiale Speyer. „Zudem hat unsere Bank auf Geschenke verzichtet und ebenfalls für den guten Zweck gespendet.“

„Kinder liegen uns sehr am Herzen. Deshalb unterstützen wir mit unserer Spende sehr gern die Pädiatrie des Diakonissen-Stiftungskrankenhauses in Speyer“, betont Frank Nowottny, zuständiger Regionaldirektor der BB-Bank. zg

