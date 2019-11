Auftakt mit Posaunenchor

Speyer.Evensongs im Advent laden an allen Sonntagen jeweils ab 16.30 Uhr im Dom dazu ein, zusammenzukommen, um sich auf die Geburt Christi vorzubereiten. Der Evensong ist eine besonders musikalisch gestaltete Kombination aus Vesper und Komplet, wie sie in der Liturgie der anglikanischen Kirche üblich ist, so eine Pressemitteilung.

Den Auftakt macht am Sonntag, 1. Dezember, ein ökumenischer Evensong. Adventliche Bläsermusik und Gregorianik, gespielt vom evangelischen Posaunenchor Speyer unter der Leitung von Philipp Neidig, und die am Dom beheimatete Schola Cantorum Saliensis laden ein. Am zweiten Adventssonntag, 8. Dezember, wird der Evensong vom Domchor gestaltet. Es erklingen Stücke von Johann Stadlmayer, Eduard Karl Nössler, Felix Mendelssohn Bartholdy und Charles V. Stanford. Der Evensong am dritten Adventssonntag, 15. Dezember, richtet sich insbesondere an Kinder und junge Familien. Die Nachwuchschöre des Mädchenchores und der Domsingknaben werden adventliche Lieder zu Gehör bringen. Am vierten Advent, 22. Dezember, wird der Evensong von den Speyerer Domsingknaben musikalisch gestaltet. zg

