Auftritt von Rom hallt in Speyer nach

Rom/Speyer.Das Konzert der Chorgemeinschaft St. Joseph in Santa Maria dell’ Anima, der Kirche der deutschsprachigen Gemeinde Roms, fand so viel Anklang, dass Chorleiterin Marie Theres Brand und Domkapitular Matthias Bender schon am Ende der zehntägigen Romreise beschlossen, es mit Orchester am Sonntag, 28. Oktober, 18 Uhr, in der Josephskirche zu wiederholen.

Dieses Abendkonzert wird das letzte sein, das Marie Theres Brand leitet, da sie zum Ende des Jahres nach 37 Jahren als Kirchenmusikerin an St. Joseph ihr Amt in jüngere Hände geben wird. Beim Konzert in Rom hatte Roman Reichel Orgel und Continuo gespielt. Diesen Part wird in St. Joseph der Speyerer Stephan Rahn übernehmen.

Die Besucher dürfen sich freuen auf ein bemerkenswertes Programm unter dem Titel „Jauchzet dem Herrn, alle Welt“. Zu hören sind Werke von Mendelssohn-Bartholdy, Frescobaldi, Bach, Schütz, Telemann, Homilius, Caldara und Schicht. Voll des Lobes über die Aufführung der Speyerer Musiker und Sänger war Kurat Konrad Bestle, der vor dem gut besuchten Konzert mit Dompfarrer Bender einen Gottesdienst zelebrierte.

Der Abend war krönender Abschluss des Rombesuchs für die 68 Reisenden. Da Pfarrer Bender zehn Jahre in Rom studiert hatte, waren seine Sprach- und Ortskenntnisse für die Gruppe Gold wert und wurden ausgiebig zur Besichtigung der wichtigsten Sehenswürdigkeiten genutzt.

Ein Höhepunkt des Besuchs: Über 50 000 Besucher nahmen an der Papstmesse zur Eröffnung der Jugendsynode teil. Zum Greifen nah fuhr Franziskus I. zum Abschluss im offenen Papamobil durch die Stuhlreihen auf dem Petersplatz – vorbei auch an den Speyerer Sängern. ws

