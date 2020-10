Aufzeichnung fürs Internet

Speyer.Wenn die Domglocken läuten, hat das einen triftigen Grund. Am Samstag, 31. Oktober, werden die Glocken außerplanmäßig erklingen. Der Anlass ist nicht der Ruf zum Gottesdienst, zum Gebet oder gar ein Todesfall. In diesem Fall wird das Geläut in verschiedenen Varianten in Bild und Ton aufgenommen.

Die Dommusik, die für die Glocken und die Läuteordnung zuständig ist, möchte diese Aufnahmen später über die Homepage des Doms und andere Plattformen der Öffentlichkeit zugänglich machen. Einzelne Glocken, verschiedene Läutemotive und das Plenum der Domglocken (also das volle Geläut) werden per Mikrofon und Video aufgenommen. is

